Экс чемпион мира: условия World Boxing хреновые, но они хотят нашего участия в турнирах

World Boxing выдвинула ряд условий, которые российские боксеры должны будут выполнить для участия в турнирах организации, включая отсутствие публичной поддержки СВО и связей с силовыми структурами. В беседе с «Газетой.Ru» бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский усмотрел в этом позитивный сигнал.

«Условия, на которых мы должны выступать на соревнованиях, организация выдвигает хреновые, Но если позиция Федерации бокса России такова, что мы все-таки должны участвовать в крупных турнирах, но, значит, все делается правильно.

Да, может быть, хейтеры будут опять говорить: без гимна, без флага... Мы всегда говорим, что спорт вне политики — но если вне политики, то зачем выдвигать такие условия? Если вы их ставите, значит, уже гипотетически хотите, чтобы наши спортсмены выступали. Потому что без их участия любые Олимпийские игры можно считать не полноценными. Наша команда — одна из самых сильных в мире. И без нас Олимпийские игры можно считать упрощенными», — считает Трояновский.

World Boxing — организация, регулирующая любительский бокс, признанная Международным олимпийским комитетом. Президентом World Boxing является казахстанский боксёр Геннадий Головкин. Турнир под ее эгидой включен в программу летней Олимпиаде-2028.

Для участия в турнирах российские и белорусские спортсмены должны будут пройти детальную проверку, которую проведет независимая экспертная организация. Расходы на проверку каждого боксера возьмут на себя национальные федерации России и Белоруссии. Процесс не будет применяться к спортсменам до 19 лет, но распространится на их тренеров и вспомогательный персонал.

При возникновении спорных результатов или дополнительных вопросов дело передадут специальной комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing. Ее решение будет окончательным и не подлежащим апелляции, если не поступят новые сведения.

Ранее Трояновский допустил, что российские боксеры смогут выступить на Олимпиаде.