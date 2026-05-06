Российский нападающий попал в тройку претендентов на «Колдер Трофи»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошел в число трех претендентов на приз лучшему новичку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Колдер Трофи».

20-летний форвард провел 82 матча и набрал 62 очка (19 голов + 43 передачи) в завершившемся регулярном чемпионате. По этому показателю он опередил двух других кандидатов: нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера (59 очков в 82 матчах) и форварда «Анахайм Дакс» Беккета Сеннеке (60 очков в 82 играх).

Демидов стал первым представителем «Монреаля», вошедшим в тройку претендентов на «Колдер Трофи» с 2016 года.

Демидов был выбран «Монреалем» на драфте 2023 года под общим 15-м номером. В 10 матчах плей-офф на счету россиянина 2 гола и 5 передач.

4 мая «Монреаль Канадиенс» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ и вышли во второй раунд Кубка Стэнли. Итоговый счет серии стал 4-3 в пользу «Монреаля». Таким образом, «Тампа» вылетела на стадии первого раунда четвертый сезон подряд.

