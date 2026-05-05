Экс-чемпион UFC Рокхолд: Кадыров может стать секундантом бойца UFC Чимаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров может стать секундантом бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева в титульном поединке с с американцем Шоном Стриклендом. Об этом рассказал американский боец, бывший чемпион UFC Люк Рокхолд в интервью Ариэлю Хельвани.

«Я слышал, что, возможно, Кадыров будет секундантом Чимаева. Так что Хамзат будет чувствовать себя максимально безопасно. Посмотрим, как все пройдет. Неделя боя будет интересной. Шон говорил, что будет ходить с пистолетом. Я не уверен, можно ли носить оружие в Нью-Джерси, но им лучше проверить», — заявил Рокхолд

Стрикланд и Чимаев проведут титульный бой UFC в среднем весе на турнире UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее Чимаева назвали «собакой из третьего мира».

 
