«Локомотив» ответил на слухи об уходе тренера в ЦСКА

Московский «Локомотив» опубликовал официальное заявление Telegram-канале в связи со слухами об уходе главного тренера команды Михаила Галактионова в столичный ЦСКА.

«Несмотря на то, что накануне Михаил Михайлович лично эту информацию опроверг, новости продолжили выходить. ФК «Локомотив» еще раз обращает внимание на тот факт, что с Михаилом Галактионовым в конце 2025 года был подписан новый трудовой договор на три ближайших года», — указано в сообщении.

Согласно опубликованной ранее информации, Галактионов, который возглавил «железнодорожников» осенью 2022 года, уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды. Причиной для контакта специалиста с армейским клубом стал тот факт, что Галактионов засомневался в своем будущем с «Локомотивом».

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов. Ближайший матч под его руководством ЦСКА проведет 6 мая — в финале Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком». Начало игры — 20:00 по московскому времени.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

