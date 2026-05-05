Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против ИранаДень Победы — 2026
Спорт

Российскому клубу присудили техническое поражение за неявку на матч из-за БПЛА

«Уфе» присуждено техническое поражение за неявку на матч со «СКА-Хабаровск»
Shutterstock

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение со счетом 0:3 «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба в Telegram-канале.

«Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА. Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — говорится в заявлении.

Команда не явилась на матч из-за закрытия воздушного пространства и введение режима беспилотной опасности в Республике Башкортостан. Клуб уведомил Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о ситуации. В связи с тем, что уфимский клуб предупредил ФНЛ о форс-мажоре, КДК РФС зафиксировал неявку гостей.

После вынесенного КДК РФС решения хабаровский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 38 очков. Уфимская команда расположилась на 15-й позиции с 32 баллом.

Ранее «Шанхай» Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая.

 
Теперь вы знаете
Удар возмездия по Украине, бум антидепрессантов и возвращение интернета. Главное за 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!