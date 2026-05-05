Российскому клубу присудили техническое поражение за неявку на матч из-за БПЛА

«Уфе» присуждено техническое поражение за неявку на матч со «СКА-Хабаровск»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение со счетом 0:3 «Уфе» в матче 32-го тура Первой лиги со «СКА-Хабаровском». Об этом сообщила пресс-служба уфимского клуба в Telegram-канале.

«Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА. Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов», — говорится в заявлении.

Команда не явилась на матч из-за закрытия воздушного пространства и введение режима беспилотной опасности в Республике Башкортостан. Клуб уведомил Футбольную национальную лигу (ФНЛ) о ситуации. В связи с тем, что уфимский клуб предупредил ФНЛ о форс-мажоре, КДК РФС зафиксировал неявку гостей.

После вынесенного КДК РФС решения хабаровский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиге, набрав 38 очков. Уфимская команда расположилась на 15-й позиции с 32 баллом.

Ранее «Шанхай» Леонида Слуцкого потерпел крупное поражение в чемпионате Китая.