Чемпионка ОИ по фигурному катанию, критиковавшая Россию, лишилась работы за травлю

Олимпийская чемпионка в командном турнире и бронзовая призерка Игр в парном катании, а ныне тренер Меган Дюамель отстранена от работы в Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada). Об этом сообщает Broken Ice.

Двукратная чемпионка мира была отстранена в результате жалобы, поданной ее коллегой через систему Skate-Safe в ноябре 2025 года. Речь идет о травле и издевательствах в отношении другого тренера.

Дюамель была одним из самых громких критиков России после допинг-скандала с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022, она призывала к жестким санкциям. Ряд заявлений Дюамов в отношении российских спортсменов, включая Анну Щербакову, вызывали скандалы, а саму фигуристку обвиняли в предвзятости и провокациях.

Дюамель — одна из наиболее титулованных парниц в истории Канады. С Эриком Рэдфордом она — олимпийская чемпионка (2018, командные соревнования), серебряная (2014, командные соревнования) и бронзовая (2018, парное катание) призерка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2015, 2016).

