Бывший гендиректор «Спартака» назвал неадекватным решение уволить Челестини из ЦСКА

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло заявил, что решение уволить Фабио Челестини с поста главного тренера московского «Спартака» неадекватное, передает «Чемпионат».

«Мне кажется, решение поменять тренера за два тура до конца сезона неадекватное. До зимы все было хорошо. Но у нас все быстро переодеваются, к сожалению», — сказал Шавло.

4 мая московский ЦСКА объявил об увольнении Фабио Челестини с поста главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. Подписанный с ним контракт рассчитан на два года — до 30 июня 2027 года, с возможностью продления еще на один сезон.

После 28 туров РПЛ армейцы набрали 45 очков и занимают шестое место. 6 мая команду ждет финал Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Ранее Александр Мостовой выразил готовность тренировать ЦСКА.

 
