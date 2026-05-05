Экс-игрок сборной – о Сафонове: пропустить четыре мяча для любого вратаря — перебор

Экс-игрок Булыкин: Сафонов не сделал все, что мог, в игре с «Баварией»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов против «Баварии» не показал свой максимум, но по этому поводу не стоит расстраиваться. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Конечно, он сделал не все, что мог: что-то получилось, что-то — нет. Если бы он пропустил два мяча, можно бы было так сказать, но четыре... Это для любого вратаря перебор, но такие матчи не будут. Такие игры бывают, здесь нужно не расстраиваться, а просто готовиться к следующей игре», — считает Булыкин.

«ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

В другом полуфинале ЛЧ встречаются «Атлетико» и «Арсенал». Первая игра между этими командами завершилась вничью — 1:1. Ответная встреча пройдет сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени, «Газета» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

