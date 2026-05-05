«Наши боксеры смогут выступить на ОИ»: экс чемпион мира — о допуске россиян

Решение World Boxing допустить российских боксеров к соревнованиям в нейтральном статусе является важным для отечественного спорта и потенциально дает возможность спортсменам принять участие в Олимпийских играх — 2028. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский.

«Если Федерация бокса России солидарна с этим мнением и поддерживает такие условия, значит, это действительно шаг вперед, потому что наши спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх. Не факт, что к следующей Олимпиаде ситуация не поменяется и нам разрешат участвовать с флагом и гимном.

Сейчас риторика в боксе такова, что Международная ассоциация бокса, которую возглавляет Умар Назарович [Кремлев], проводит очень масштабные любительские соревнования с хорошими призовыми. Это всемирная организация, которая тоже хочет участия наших спортсменов: они показывают себя очень хорошо.

Возможно, даже это метод: принять требования, а затем навязать свои условия. Вы знаете, как это важно в боксе: можно пропустить один удар, чтобы сделать шаг назад и нанести два. Может быть, наша стратегия как раз такова», — допустил Трояновский.

World Boxing — организация, регулирующая любительский бокс, признанная Международным олимпийским комитетом. Президентом World Boxing является казахстанский боксер Геннадий Головкин. Турнир под ее эгидой включен в программу летней Олимпиаде-2028.

Для участия в турнирах российские спортсмены должны будут пройти детальную проверку, которую проведет независимая экспертная организация. Расходы на проверку каждого боксера возьмут на себя национальные федерации России и Белоруссии. Процесс не будет применяться к спортсменам до 19 лет, но распространится на их тренеров и вспомогательный персонал.

При возникновении спорных результатов или дополнительных вопросов дело передадут специальной комиссии, назначенной исполнительным комитетом World Boxing. Ее решение будет окончательным и не подлежащим апелляции, если не поступят новые сведения.

Ранее легенда ММА назвал лицемерным решение World Boxing допустить российских боксеров.