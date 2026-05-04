«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче Кубка Гагарина, сравняв счет в серии

Ярославский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом».

В шестом матче серии «Авангард» уступил ярославцам со счетом 2:3 (ОТ). На десятой минутой матча счет открыл Василий Пономарев. Максим Лажуа удвоил преимущество омичей в самом начале третьего периода. В самом конце матча одну шайбу отыграл Максим Шалунов, а за 11 секунд до конца основного времени победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. решающая игра пройдет в Ярославле 6 мая.

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», который обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1).

Финальная серия пройдет до четырех побед.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в матче «Локомотива» и «Авангарда» произошла потасовка, были удалены все игроки.