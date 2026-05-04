Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Локомотив» обыграл «Авангард» в матче Кубка Гагарина, сравняв счет в серии

«Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом»
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Ярославский «Локомотив» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с омским «Авангардом».

В шестом матче серии «Авангард» уступил ярославцам со счетом 2:3 (ОТ). На десятой минутой матча счет открыл Василий Пономарев. Максим Лажуа удвоил преимущество омичей в самом начале третьего периода. В самом конце матча одну шайбу отыграл Максим Шалунов, а за 11 секунд до конца основного времени победу «Локомотиву» принес Рушан Рафиков.

Счет в серии до четырех побед стал 3:3. решающая игра пройдет в Ярославле 6 мая.

Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский «Ак Барс», который обыграл магнитогорский «Металлург» (4:1).

Финальная серия пройдет до четырех побед.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в матче «Локомотива» и «Авангарда» произошла потасовка, были удалены все игроки.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!