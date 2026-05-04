Стало известно, закончит ли карьеру Кокорин после текущего сезона

Агент Кокорина Бердышев: Кокорин не говорил со мной о завершении карьеры

Тимофей Бердышев, агент нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявил, что футболист не обсуждал с ним завершение карьеры, передает «Чемпионат».

«Ведем переговоры с командами, которые на сегодняшний день проявляют конкретный интерес к Саше. Со мной речи о завершении карьеры Саша не вел», — сказал Бердышев.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». В сентябре 2023 года он вновь вернулся в «Арис», и в мае 2025 года он подписал новый контракт.

Ранее сообщалось о том, что Кокорин может вернуться в чемпионат России.