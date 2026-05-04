Футболиста, потерявшего сознание в игре со «Спартаком», выписали из больницы

Ильзат Ахметов, потерявший сознание в матче со «Спартаком», выписан из больницы

Футболиста самарских «Крыльев Советов» Ильзата Ахметова, потерявшего сознание в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», выписали из больницы. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба в своем Telegram-канале.

«Хорошие новости: Ильзата Ахметова выписали из больницы Желаем скорейшего восстановления и возвращения на поле, Ильзат», — говорится в сообщении.

Ахметов столкнулся головой с игроком москвичей Кристофером Ву. Ву смог продолжить встречу, ему забинтовали голову. Ахметов на несколько секунд потерял сознание, медицинская бригада оказала ему помощь на поле, после чего игрока унесли с поля на носилках.

«Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов». Встреча, которая прошла в Самаре, завершилась со счетом 1:2. На 13-й минуте поединка счет ударом с пенальти открыл игрок самарцев Фернандо Костанца. Манфред Угальде в середине второго тайма сравнял счет, но на 78-й минуте Кирилл Печенин вновь вывел «Крылья» вперед.

Ранее Ахметов провел ночь в больнице из-за сотрясения мозга.