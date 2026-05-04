Агент Лички рассказал, готов ли тренер возглавить ЦСКА после отставки Челестини

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, сообщил, что его клиент готов работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если поступит предложение от московского ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов», — заявил Николаев.

4 мая московский ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с должности главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером армейцев в июне 2025 года. Срок двухлетнего контракта истекает 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

48-летний Марцел Личка уже работал в России, возглавляя «Оренбург» и московское «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

Ранее Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА.