Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Агент Лички рассказал, готов ли тренер возглавить ЦСКА после отставки Челестини

Агент Лички подтвердил готовность тренера возглавить ЦСКА после ухода Челестини
Александр Вильф/РИА Новости

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, сообщил, что его клиент готов работать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если поступит предложение от московского ЦСКА, передает «Чемпионат».

«Если ЦСКА захочет, он выйдет на Личку. И Марцел будет готов пообщаться, обсудить, но пока ничего не было. Да и сам клуб сейчас сосредоточен на подготовке к матчу со «Спартаком» в Кубке России, так что на данный момент обсуждать нечего. Но работать в России Личка готов», — заявил Николаев.

4 мая московский ЦСКА объявил об отставке Фабио Челестини с должности главного тренера. Временным исполняющим обязанности наставника стал Дмитрий Игдисамов.

Челестини был назначен главным тренером армейцев в июне 2025 года. Срок двухлетнего контракта истекает 30 июня 2027 года, при этом соглашение предусматривает возможность продления еще на один сезон.

48-летний Марцел Личка уже работал в России, возглавляя «Оренбург» и московское «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

Ранее Челестини выступил с заявлением после отставки из ЦСКА.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!