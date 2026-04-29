Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Булыкин об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»: будет то же самое

Экс-игрок Булыкин ждет результативного футбола в ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»
Gonzalo Fuentes/Reuters

Немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала покажут столь же интенсивный и атакующий футбол, как и в первой игре. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Будут ли играть в закрытый футбол? Не думаю, будет то же самое. Это команды, которые играют и другим дают играть. Даже в чемпионатах посмотреть: клубы послабее забивают «Баварии» три, парижанам более низкие уровнем команды — два. Так что, думаю, у обеих команд будут моменты, даже несмотря на травмы, которые есть у «ПСЖ».

Был очень интенсивный футбол в высоком темпе. И думаю, что все равно будут голы в следующем матче, такая же интенсивность. Потому что это полуфинал Лиги чемпионов, в котором играют две лучшие атакующие команды», – считает Булыкин.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Ранее экс-игрок сборной заявил, что «ПСЖ» и «Бавария» не могут столько пропускать.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!