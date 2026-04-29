Булыкин об ответном матче «Баварии» с «ПСЖ»: будет то же самое

Немецкая «Бавария» и французский «Пари Сен-Жермен» в ответном матче полуфинала покажут столь же интенсивный и атакующий футбол, как и в первой игре. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Будут ли играть в закрытый футбол? Не думаю, будет то же самое. Это команды, которые играют и другим дают играть. Даже в чемпионатах посмотреть: клубы послабее забивают «Баварии» три, парижанам более низкие уровнем команды — два. Так что, думаю, у обеих команд будут моменты, даже несмотря на травмы, которые есть у «ПСЖ».

Был очень интенсивный футбол в высоком темпе. И думаю, что все равно будут голы в следующем матче, такая же интенсивность. Потому что это полуфинал Лиги чемпионов, в котором играют две лучшие атакующие команды», – считает Булыкин.

Минувшим вечером «ПСЖ» и «Бавария» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов забили на двоих девять мячей. Парижане одержали победу со счетом 5:4, российский вратарь команды Матвей Сафонов совершил три сейва. Ответная игра состоится 6 мая в Мюнхене.

Ранее экс-игрок сборной заявил, что «ПСЖ» и «Бавария» не могут столько пропускать.