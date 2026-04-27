Тренер «Сочи» рассказал, что хотел уйти из клуба

Тренер «Сочи» Осинькин заявил, что хотел уйти из клуба по ходу сезона
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что по ходу сезона хотел покинуть клуб. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я хотел уйти, но первые люди клуба сказали, что надо достойно доработать сезон. Не сказать, что я хотел бежать-бежать, но, когда есть такая поддержка, всегда работать легче. С такой поддержкой у нас получилось восстановиться после серии поражений и достигнуть серии побед. Мы свое лицо немножечко спасли, в последних матчах сделаем все, чтобы остаться в Премьер-лиге», — заявил Осинькин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 26 апреля, завершилась с результатом 2:0. Голами в составе московского клуба отметились Константин Тюкавин (11-я минута) и Муми Нгамалё (52-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Никита Новиков из Петрозаводска.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 38 баллов. «Сочи» — главный аутсайдер РПЛ, команда идет на последнем, 16-м месте, имея в активе 18 очков.

Ранее в «Сочи» назвали необъяснимой ошибку в игре с «Динамо».

 
