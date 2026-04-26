Экс-тренер «Спартака» Станкович выиграл чемпионат Сербии

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Црвена Звезда» под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выиграла чемпионат Сербии.

26 апреля «Црвена» обыграла «Партизан» в матче 33-го тура национального первенства со счетом 3:0. Этот результат позволил команде Станковича оторваться от идущего вторым «Партизана» на 17 очков за четыре тура до конца турнира — математически отыграть эту разницу уже невозможно.

Станкович официально возглавил сербскую «Црвену Звезду», сменив на этом посту Владана Милоевича. 47-летний сербский специалист подписал контракт с белградским клубом 22 декабря 2025 года, вернувшись в команду, с которой ранее работал с 2019 по 2022 год. Когда Станкович приступил к работе, «Црвена Звезда» отставала от «Партизана» на один балл.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее «Зенит» обыграл «Ахмат» и не отпустил «Краснодар».

 
Теперь вы знаете
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
