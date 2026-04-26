«Сочи» фартит на последних минутах»: экс-игрок сборной — о том, останется ли команда в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не верит, что «Сочи», несмотря на удачные результаты в последних матчах, сможет сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) на новый сезон. Об этом он заявил в комментарии «Газете.Ru».

«Сочи» просто несколько игр фартит на последних минутах. А так, должны были бы быть ничейные результаты. Но фарт — это тоже неотъемлемая часть футбола, да и вообще спорта. Однако вылезти из такой ситуации «Сочи», думаю, будет практически нереально, хоть они и порадовали болельщиков. Они могут подобраться к командам, которые находятся выше, но сделать это будет очень и очень сложно», — убежден Булыкин.

В первых 23 турах РПЛ черноморцы одержали лишь две победы и трижды сыграли вничью. Но затем они выиграли три матча подряд, последовательно обыграв ЦСКА, «Ростов» и «Крылья Советов». После 26 туров команда Игоря Осинькина с 18-ю очками замыкает турнирную таблицу и на шесть очков отстает от зоны стыковых матчей. Сегодня «Сочи» сыграет на выезде с московским «Динамо», «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

