«Сопутствовала удача»: ветеран «Краснодара» оценил победу над «Спартаком»

Экс-футболист Деменко: «Краснодар» переживает эмоциональный подъем
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о матче этих команд в 26-м туре Российской премьер-лиги, отметив хорошую игру в исполнении красно-белых и важность волевой победы для «Краснодара».

«Спартак» показал и в первом, и во втором таймах, что команда в хорошем состоянии. Но надо отдать должное «Краснодару» — как его игроки бились, как они старались! И все равно в какой-то мере им сопутствовала удача. Но ребята из «Краснодара» — молодцы, что выиграли и дальше продолжают гонку. Там явно эмоциональный подъем внутри коллектива, тогда как после «Балтики» был сложный момент: ничья, потеряли очки, опустились на второе место. А теперь и сами выиграли, и «Зенит» потерял, и первое место вернулось. То есть все может меняться до последнего тура, но тем и интересна гонка за чемпионство», — подчеркнул Деменко.

«Краснодар» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве со счетом 2:1 и вернулся на первое место в РПЛ за четыре тура до финиша, так как «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом» (0:0).

Ранее Дмитрий Губерниев назвал ЦСКА слабаками.

 
