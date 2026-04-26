Тарасова о выписке из больницы: я еще болею

Татьяна Тарасова заявила, что еще болеет, несмотря на выписку из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не до конца выздоровела, несмотря на выписку из больницы, передает Sport24.

«Здоровье — уже ничего. Чувствую себя получше, но ничего подробнее рассказывать не буду. Я не до конца выздоровела — еще болею. Не знаю, долго ли еще до полного выздоровления», — сказала Тарасова.

15 апреля стало известно, что Тарасова попала в реанимацию. В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что тренер была госпитализирована из-за сильной простуды. Состояние специалиста стабилизировали, 16 числа появилась информация, что ее состояние улучшилось. 20 апреля Тарасову выписали.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В том числе, она тренировала Ирину Роднину и Александра Зайцева, Наталью Бестемьянову и Андрея Букина, Оксану Грищук и Евгения Платова, Алексея Ягудина.

