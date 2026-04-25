Гусева призвали уволить с поста тренера «Динамо»

Бывший гендиректор московского «Динамо» Юрий Заварзин заявил, что тренерский штаб клуба не справляется со своими обязанностями, передает «Советский спорт».

«Назначили Гусева, у которого большого опыта работы. Шаронов уже показал себя тоже не сильно выдающимся. У Жиркова непонятные функции. По набираемым очкам давно пора убирать, это в лучшем случае девятое-восьмое место», — сказал Заварзин.

Московское «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 0:1. Единственный гол в этой встрече оформил Жак-Жюльен Сиве, который отличился на 19-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает седьмую строчку, набрав 38 очков. «Динамо» расположилось на позицию ниже, имея на три балла меньше.

Ранее «Динамо» объявило имя нового тренера команды.