Гусева призвали уволить с поста тренера «Динамо»

Бывший гендиректор «Динамо» Заварзин: Гусева пора уволить с поста тренера
Бывший гендиректор московского «Динамо» Юрий Заварзин заявил, что тренерский штаб клуба не справляется со своими обязанностями, передает «Советский спорт».

«Назначили Гусева, у которого большого опыта работы. Шаронов уже показал себя тоже не сильно выдающимся. У Жиркова непонятные функции. По набираемым очкам давно пора убирать, это в лучшем случае девятое-восьмое место», — сказал Заварзин.

Московское «Динамо» проиграло казанскому «Рубину» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 0:1. Единственный гол в этой встрече оформил Жак-Жюльен Сиве, который отличился на 19-й минуте.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» занимает седьмую строчку, набрав 38 очков. «Динамо» расположилось на позицию ниже, имея на три балла меньше.

Ранее «Динамо» объявило имя нового тренера команды.

 
Теперь вы знаете
Илон Маск запустил «убийцу» Telegram. Что может новый мессенджер XChat
