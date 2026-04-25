Рудковская: Плющенко будут помнить и через 100 лет

Рудковская заявила, что Плющенко будут помнить и через 100 лет
Продюсер Яна Рудковская заявила, что фигуриста Евгения Плющенко будут помнить и через 100 лет, передает Sport24.

«Его будут помнить и через 100 лет. Не так давно действующие фигуристы признали его лучшим спортсменом в истории. Думаю, перебить его рекорд — четыре медали на четырех Олимпийских играх— будет очень сложно», — сказала Рудковская.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трехкратный чемпион Европы.

Во время своей карьеры фигуристы считались непримиримыми соперниками. Вместе они начали заниматься у Алексея Мишина, однако в 1998 году Ягудин ушел к Татьяне Тарасовой, которая привела его к олимпийской медали.

Ранее Алексей Ягудин двумя словами описал Плющенко.

 
