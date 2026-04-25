Тренер «ПСЖ» о возвращении вратаря Шевалье в основу: вы же критиковали его

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о возвращении дублера Матвея Сафонова Люки Шевалье в основной состав, передает L'Équipe.

«Вы критиковали его на протяжении всей первой половины сезона. Я его защищал, и вы все еще задаёте мне этот вопрос. Это невероятно. Вот вам и футбол высшего уровня. Это не имеет отношения к вопросу, но говорит само за себя», — сказал Энрике.

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место.

