Третьяк о работе Овечкина депутатом: сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос, может ли форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пойти работать в Госдуму, передает «Матч ТВ».

«Поймите, это тяжело. И ответственность, и тебе наказы дают, и ты их должен исполнять. Да, Госдума работает над законами. Но ты еще отвечаешь за регион, от которого тебя избрали. И тут ответственность: сначала тебя любят, но потом с тебя спрашивают», — сказал Третьяк.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

