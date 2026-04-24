Рублев проиграл во втором круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение от представителя Чехии Вита Копршивы во втором круге турнира категории АТР 1000 в Мадриде.

Матч, который продолжался 1 час 15 минут, завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу чеха.

В следующем раунде Копршива сыграет с французом Артуром Риндеркнешем.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Рублев проиграл в финале турнира в Барселоне.