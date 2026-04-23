Чемпион Европы объяснил важность возвращения баскетболистов 3х3 на международные турниры

Чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира Никита Моргунов высказался о решении Международной федерации баскетбола (FIBA) снять ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 и допустить их к международным соревнованиям. Он объяснил «Газете.Ru», в чем заключается главный плюс такого шага.

«Любое участие наших ребят в международных турнирах позволит нам развивать баскетбол», — заявил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

С приходом на пост главы МОК Кирсти Ковентри ограничения в отношении российских спортсменов постепенно начали сниматься. Недавно World Aquatics полностью сняла санкции с россиян и разрешила им соревноваться на турнирах под эгидой организации под национальной символикой. Что касается баскетбола, в последние годы FIBA систематически продлевала отстранение. В последний раз это произошло в декабре прошлого года.

В сентябре 2025 года состоится заседание исполкома центрального бюро FIBA, на котором будет рассмотрен статус других российских и белорусских сборных и их возможное возвращение на международные соревнования.

Ранее в FIBA объяснили решение о снятии ограничений с россиян.