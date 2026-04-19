Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении тренером «Динамо»

Ротенберг о возможном назначении на пост тренера «Динамо»: всегда готов работать

Член совета директоров хоккейного «Динамо» (Москва) Роман Ротенберг отреагировал на информацию о возможном назначении на пост тренера клуба, отметив, что всегда готов работать, передает «Матч ТВ».

«Я очень благодарен за поддержку, которую оказывают легенды СССР. Но здесь решение за акционерами. Всегда готов работать и имею желание работать», — сказал Ротенберг.

Ротенберг возглавляет «Россию 25» с 2023 года. За это время команда три раза стала победителем Кубка Первого канала. С января 2022-го по июнь 2025 года Ротенберг тренировал петербургский СКА. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Московское «Динамо» вылетело из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив в серии первого раунда плей-офф одноименному клубу из Минска с сухим счетом 0:4. В заключительном матче 30 марта на домашней арене бело-голубые проиграли со счетом 1:2 во втором овертайме, а единственную шайбу в этой игре у хозяев забросил Никита Гусев.

