Стали известны подробности о попавшей в реанимацию Тарасовой

Родственник попавшей в реанимацию Тарасовой заявил, что она идет на поправку
Алексей Тарасов, близкий родственник заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, в интервью «Матч ТВ» заявил, что она продолжает курс лечения.

15 апреля стало известно, что 79-летний специалист попала в реанимационное отделение одной из московских больниц.

«Она лечится, ей уже лучше. Все нормально», — заявил Тарасов.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

На Олимпиаде Петросян и Гуменник заняли шестые места в одиночном зачете. После ОИ российских фигуристов не допустили к участию на чемпионате мира.

Ранее фигуриста Александра Энберта внесли в базу «Миротворца».

 
