«Локомотив» продлил контракт с воспитанником «Спартака»

Московский «Локомотив» продлил сотрудничество с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает сообщает клуба.

Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2029 года.

Предыдущий контракт Бакаева с «Локомотивом» действует до лета 2027 года. В нынешнем сезоне Бакаев, являющийся воспитанником «Спартака», провел за красно-зеленых 29 матчей, в которых трижды забил и отдал девять результативных передач.

12 апреля московский «Локомотив» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в 24-м туре РПЛ. На 63-й минуте Мастури реализовал пенальти за фол против Глушкова, а на 87-й Монтес сравнял счет после скидки Комличенко и ошибки вратаря Волка. После этого матча команда набрала 45 очков и вышла на третье место в таблице РПЛ.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее московский клуб опроверг интерес к Артему Дзюбе.