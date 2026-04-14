Овечкина призвали остаться в НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Матч ТВ» заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен остаться в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) еще на год.

«Считаю, что Овечкину не надо уходить из НХЛ. Александр сам все понимает, он еще способен провести в сильнейшей лиге мира не один, а несколько сезонов, дарить всему человечеству радость и счастье своей игрой», — заявил Губерниев.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Ранее Роман Ротенберг рассказал о возвращении Александра Овечкина в Россию.