Чемпиона НХЛ увезли на носилках в Уфе

Форварда «Салавата Юлаева» Кузнецова унесли со льда в матче с «Локо» на носилках
Российский нападающий клуба «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов получил тяжелую травму в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом».

Инцидент произошел на 13-й минуте первого периода — нападающий Александр Полунин провел силовой прием, после которого Кузнецов ударился головой о борт. Спортсмен не смог самостоятельно уйти с площадки, его увезли со льда на носилках. В данном игровом эпизоде арбитр не усмотрел нарушения правил.

5 января «Салават Юлаев» забрал нападающего форварда с драфта отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург».

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Александр Овечкин ответил на вопрос о скором завершении карьеры.

 
