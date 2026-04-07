Экс-тренер «Динамо» нашел новую работу

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов возглавил екатеринбургский «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба свердловчан.

«Приветствуем Алексея Николаевича Кудашова в «Автомобилисте» и желаем успешной работы у руля нашей команды!» — говорится в пресс-релизе клуба.

Контракт между тренером и клубом заключен на два года. «Автомобилист» завершил выступление в Кубке Гагарина — 2026 в первом раунде, вылетев от уфимского «Салавата Юлаева».

До этого 54-летний специалист возглавлял «Динамо», где работал с апреля 2021 года по ноябрь 2025 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

Исполняющим обязанности наставника был назначен Вячеслав Козлов, который вернулся в штаб команды в сентябре 2025 года.

Московский клуб завершил выступление в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в первом раунде, всухую проиграв серию минскому «Динамо» (1:3, 1:4, 1:2 ОТ, 1:2 ОТ). Регулярный чемпионат КХЛ бело-голубые завершили на седьмом месте в Западной конференции.

Ранее в КХЛ второй раз за год клубу заблокировали счета из-за долгов.