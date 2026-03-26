Агент Тюкавина допустил, что летом нападающий перейдет в клуб из Европы

Агент Тюкавина Сафонов заявил, что игрок готов к переходу в европейский клуб

Агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны европейских клубов. Его слова приводит «Чемпионат».

«Допускаю, что летом Костя может уехать в Европу. В контракте есть сумма отступных. Если «Динамо» всё устроит, будет хороший клуб, а не какой-то середняк, Костя готов», — сказал Сафонов.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел в составе «Динамо» 21 матч, в которых отличился семью голами и пятью результативными передачами. Тюкавин выступает за московский клуб с 2021 года, его действующий контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2030-го.

После 22 туров чемпионата России «Динамо» с 30 набранными очками занимает седьмое место в таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Краснодара» на 19 баллов.

В следующем матче «Динамо» 4 апреля дома сыграет с «Оренбургом».

Ранее Тюкавин попал в окончательный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи.