Трехкратная олимпийская чемпионка представит спектакль на воде, посвященный ВОВ

Русский театр на воде под руководством трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, депутата Мосгордумы Марии Киселевой готовит к показу музыкальный спектакль на воде «Люблю и верю». Как сообщает пресс-служба театра, события постановки разворачиваются во время Великой отечественной войны.

В основе постановки — судьба молодых людей, разлученных в 1941 году. Но, несмотря на разлуку, они продолжают говорить друг с другом через письма, сохраняя веру и чувства, несмотря на расстояние и время. Спустя годы эти письма читает их сын, заново открывая историю своей семьи.

Спектакль разворачивается сразу в трёх пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. В нем соединяются синхронное плавание, художественная гимнастика, прыжки в воду, цирковые искусство и современная хореография.

Атмосфера трагизма и величия событий тех лет будет воссоздана благодаря современным сценическим технологиям, подводной съемке, костюмам и декорациям. В главных ролях – знаменитые синхронистки: многократные олимпийские чемпионки Мария Шурочкина и Александра Пацкевич, многократные чемпионки мира и Европы среди юниоров Анна Удовик и Дарья Кирсанова. Голос главному герою подарил народный артист России Константин Хабенский. Спектакль, рассчитанный на семейную аудиторию 6+, длится 1 час 5 минут. Показы состоятся 9-10 мая на Водном стадионе «Динамо».

