Клуб РПЛ рискует не поехать на выездную игру из-за отсутствия денег

Футбольный клуб «Ростов» рискует не поехать на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против нижегородского «Парни НН» из-за отсутствия денег, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что счета клуба заблокированы из-за долгов. Клуб смог нати деньги на выезд в Грозный, но теперь у «Ростова» нет понимания, где найти деньги на поездку в «Краснодар».

Встреча «Ростова» и «Пари НН» должна состояться 5 апреля.

2 февраля глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее Александра Соболева раскритиковали за празднование гола в ворота московского «Спартака».

 
