Более 8 млрд рублей было похищено при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи

При строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи похитили 8 млрд рублей
Telegram-канал МВД МЕДИА

Официальный представитель Министерства внутренних дел России (МВД) Ирина Волк в своем Telegram-канале сообщила о раскрытии хищения при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи.

«Хищение более 8 млрд рублей при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи раскрыли мои коллеги из Следственного департамента МВД России и ГУЭБиПК МВД России», — написала Волк.

По версии следствия, с 2016 по май 2019 года создавалась видимость выполнения работ на объекте, средства на которые выделило ООО «Газпром инвестгазификация». Криминальные доходы на сумму 1,5 млрд рублей были легализованы.

Подозреваемыми в преступлениях являются бывший член совета директоров ПАО «Газпром» Елена Михайлова, бывший заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Анатолий Еркулов, а также руководители подрядных и дочерних организаций. Обвинения предъявлены 13 лицам.

Ранее в Красноярске нашли еще двух причастных к делу о мошенничестве саночников.

 
