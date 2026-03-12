Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Спорт

Международный паралимпийский комитет: мы не позволим Украине нарушать правила Паралимпиады

В IPC заявили, что не позволят Украине нарушать правила соревнований
Buffy1982/Shutterstock/FOTODOM

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс заявил, что не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Паралимпийских играх в Италии, передает РИА Новости.

11 марта Паралимпийский комитет Украины обвинил IPC в дискриминации в отношении сборной Украины и особой лояльности к России и Белоруссии.

«Мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказался украинский народ. Это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила Игр», — сказал Спенс.

В сентябре 2025 года IPC снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

Ранее немцев призвали держаться подальше от россиян после отказа от фото на Паралимпиаде.

 
Теперь вы знаете
Владислав Сурков уехал из России. Главное из его биографии, которую экранизируют на Западе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!