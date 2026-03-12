Международный паралимпийский комитет: мы не позволим Украине нарушать правила Паралимпиады

В IPC заявили, что не позволят Украине нарушать правила соревнований

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс заявил, что не позволит Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила на Паралимпийских играх в Италии, передает РИА Новости.

11 марта Паралимпийский комитет Украины обвинил IPC в дискриминации в отношении сборной Украины и особой лояльности к России и Белоруссии.

«Мы с пониманием относимся к ситуации, в которой оказался украинский народ. Это сочувствие не распространяется на то, чтобы позволить Паралимпийскому комитету Украины нарушать правила Игр», — сказал Спенс.

В сентябре 2025 года IPC снял санкции с России и Белоруссии, вернув им право выступать. С 26 по 27 сентября 2025 года в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея IPC. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

