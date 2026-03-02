Карседо стал первым тренером «Спартака» с 2018 года, стартовавшим с победы

Карседо стал первым тренером с 2018 года, начавшим в «Спартаке» с победы

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо стал первым тренером за восемь лет, который начал в московском клубе с победы.

2 марта в перенесенном из-за угрозы БПЛА матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» под руководством Карседо обыграл «Сочи» с результатом 3:2. Эта игра стала для Карседо первой официальной в «Спартаке».

Последним тренером красно-белых, которому удалось дебютировать с победы, был Олег Кононов обыгравший «Крылья Советов» (3:1) 25 ноября 2018 года.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января 2026 года. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года. Карседо сменил на посту главного тренера Вадима Романова, исполняющего обязанности после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича.

В турнирной таблице национального первенства после 19-го тура московский клуб идет на шестой позиции, набрав 32 очка. В 20-м туре РПЛ «Спартак» 9 марта примет на домашнем стадионе тольяттинский «Акрон», стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

