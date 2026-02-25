Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира серии ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В матче 1/8 финала он одержал победу над представителем Франции Уго Умбером. Встреча, которая продлилась 2 часа 22 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.

Рублев совершил 13 подач навылет, реализовал два брейк-пойнта из девяти и допустил пять двойных ошибок. Умбер выполнил 17 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира российский теннисист сразится с победителем противостояния Артур Риндеркнеш (Франция) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

