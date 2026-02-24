Размер шрифта
«Внутренняя победа»: фигуристка Медведева об интервью с Александром Шепсом

Фигуристка Медведева вспомнила о своей победе в интервью с Александром Шепсом
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-канале

«И где-то на 20-й минуте он [перестал скрещивать руки]. Я думаю: «Да! Сейчас мы начнем разговаривать!» Это правда какая-то внутренняя победа тебя как интервьюера, что стена пробита, доверительные отношения выстраиваются», — поделилась фигуристка.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

11 ноября Медведева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также она призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее Медведева опубликовала фото в свадебном платье.

 
