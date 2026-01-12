«Просто болтовня»: экс-главный тренер сборной России о лишении США ЧМ-2026

Плющев о возможном отстранении США от ЧМ: кто платит — тот и заказывает музыку

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что лишить США чемпионата мира по футболу из-за действий в Венесуэле не получится из-за спонсорского фактора. Его слова передает «Советский спорт».

«Вся эта болтовня про санкции в отношении США выеденного яйца не стоит. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Насколько я знаю, американцы платят деньги. Когда я привозил сборную Казахстана, нас просто засудили в финале. У нас было более 300 минут штрафов. Мне прямо сказали: «Американцы платят за Универсиаду, что ты хочешь, Владимир?», — заявил Плющев.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

