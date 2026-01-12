Размер шрифта
МОК пригласил российских шорт-трекистов участвовать в Олимпиаде-2026

МОК пригласил для участия в Олимпиаде-2026 шорт-трекистов Посашкова и Крылову
Союз конькобежцев России/VK

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения российским шорт-трекистам Ивану Посашкову и Алене Крыловой для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Об этом сообщает пресс‑служба организации.

Согласно решению МОК, на Играх в шорт-треке будет разрешено выступление не более одного мужчины и одной женщины от России. Посашков получил олимпийские квоты на дистанциях 1000 и 1500 метров, а Крылова — на 500 и 1000 метров.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее охранник на строительной площадке Олимпийских игр в Милане не пережил морозную ночь.

