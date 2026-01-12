Размер шрифта
Экс-президент «Спартака»: может, Роднину давно завербовали

Экс-президент «Спартака» Червиченко предположил, что Роднину завербовали
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко предположил, что депутата Госдумы Ирину Роднину завербовали, передает Sport24.

Червиченко напомнил, что Роднина проживала в США.

«Одна история — просто командировка, а другая — когда ты выбираешь страну для своего комфортного проживания. Хрен его знает, что с тобой там произошло. Может, тебя уже давно завербовали, а ты сидишь в Госдуме. У нас любой депутат в ранге министра практически допущен к гостайнам», — сказал Червиченко.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Ранее Роднина высказалась о наличии дураков в Госдуме.
 
