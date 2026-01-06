Размер шрифта
Польша отказала российской спортсменке во въезде в страну

Польша отказала волейболистке Федоровцевой в выдаче визы
Silvano Marco Cesario/Keystone Press Agency/Global Look Press

Польша отказалась выдавать визу российской волейболистке турецкого «Фенербахче» Арине Федоровцевой, передает Hurriyet.

Отмечается, что Турецкий клуб предпримет ещё одну попытку получить визу для россиянки через генеральное консульство Польши. Если заявка будет отклонена, Федоровцева не сможет выступить в матче Лиги чемпионов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее сообщалось о том, что Эстония может лишиться чемпионата Европы из-за отказа допускать россиян.
 
