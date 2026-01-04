«Никто не ждал»: Тарасова назвала самые эмоциональные моменты в спорте за XXI век

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, какое спортивное событие за прошедшие 25 лет вызвало самые сильные эмоции, передает Sport24.

«Я тогда сама еще работала на полную катушку, и у меня были большие победы. Назову победы Леши Ягудина и Илюши Кулика на Олимпийских играх, которые никто не ждал. Ценности спорта за эти годы никак не изменились. Всегда надо стремиться к лучшему и новому», — сказала Тарасова.

Аделия Петросян и Гуменник в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Леонова заявила, что у Петросян мало шансов на победу в Олимпиаде.