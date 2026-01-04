Размер шрифта
Пять очков Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Kim Klement Neitzel/Reuters

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)..

Встреча, которая проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр», завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей.

В составе «Тампы» российский нападающий Никита Кучеров оформил пять результативных очков, отметившись одним забитым голом и отдав четыре голевые передачи. Также хет-трик оформил Даррен Рэддиш, а по одной шайбе добавили Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и Доминик Джеймс. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 19 шайб.

У «Сан-Хосе» отличился Павол Регенда, оформив хет-трик. Российский вратарь Ярослав Аскаров совершил семь сейвов и был заменен после третьего гола.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала седьмую победу подряд. «Сан-Хосе» прервал трехматчевую победную серию. «Тампа» набрала 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан‑Хосе» с активом в 43 очка располагается на восьмой позиции на Западе.

Ранее «Вашингтон» Овечкина по буллитам проиграл «Чикаго».
 
