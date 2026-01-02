Вдова Мухамадиева назвала возможную причину смерти бывшего футболиста «Спартака»

Вдова бывшего футболиста московского «Спартака» Мухсина Мухамадиева заявила, что причиной его смерти могла стать гипоксия, однако точная причина будет известна позднее. Ее слова приводит РИА Новости.

«Вчера мы всей нашей семьей встретили с ним в палате клиники Новый год. А сегодня вечером у Мухсина возникли проблемы с дыханием и он ушел. Такое ощущение, словно он ждал встречи со всеми нами. Точная причина смерти будет известна завтра, возможно, это гипоксия», — рассказала она.

О смерти экс-футболиста стало известно 1 января.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в столице Таджикистана Душанбе. Он выступал с 1985-го за один из ведущих клубов республики — «Памир». В 1990-е перебрался в Россию, где играл за несколько команд, в частности, «Локомотив», «Спартак», «Торпедо» и другие.

В составе московского «Спартака» Мухсин Мухамадиев стал чемпионом России в 1994 году.

За сборную Таджикистана футболист сыграл один матч. Также одну встречу он провел за сборную России.

В период с 2008 по 2012 год Мухамадиев работал спортивным директором казанского «Рубина». В июне 2022 года его назначили первым вице-президентом таджикского клуба «Истиклол» из города Душанбе. В 2024 году спортсмен перешел в клуб «Вахш» в качестве директора.

Ранее умер бывший тренер сборной Франции по футболу.