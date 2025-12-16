Участник чемпионата мира рассмотрит вариант проведения матча с Россией

Президент Федерации футбола ЮАР Дэнни Джордан не исключил проведения товарищеского матча против сборной России, передает Sport24.

«Товарищеский матч со сборной России возможен в следующем году, мы открыты к предложению сыграть эту игру. Сборная на данный момент перегружена играми. Спрошу тренерский штаб и футболистов, как они смотрят на матч с Россией», — сказал Джордан.

Летом 2026 года ЮАР сыграет на чемпионате мира в группе с Мексикой, ЮАР и еще одной командой, которая определится в стыковых матчах в марте 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее футболист «Манчестер Сити» сделал татуировку с фразой на русском языке.