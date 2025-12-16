Татьяна Тарасова рассказала, поехала бы она на Олимпиаду

Татьяна Тарасова: я бы не приняла приглашение посетить Олимпиаду

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не приняла бы приглашение посетить Олимпиаду, передает «Советский спорт».

«Я привыкла работать на Олимпийских играх. А в качестве гостя и без российских спортсменов, я бы не поехала. За своими я буду по телевизору следить, а гостить на Олимпиадах нечего», — сказала Тарасова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал подачкой частичный допуск россиян на Олимпиаду.