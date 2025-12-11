На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французского теннисиста отстранили на 20 лет за мошенничество

Теннисиста из Франции Фольо отстранили на 20 лет за договорные матчи
Французский теннисист Кентен Фольо, ранее занимавший 488-ю позицию в мировом рейтинге, отстранен от соревнований на 20 лет за организацию договорных матчей. Об этом сообщает ITIA.

Расследование выявило, что Фольо играл ключевую роль в сети, которая действовала по заказу синдиката, занимавшегося организацией договорных матчей.

26-летнему теннисисту предъявлены обвинения по 27 нарушениям Антикоррупционной программы в теннисе, включая манипуляции с результатами игр, получение денег за недостаточно активную игру, предложение взяток другим игрокам за участие в договорных матчах, а также уничтожение доказательств.

Помимо 20-летней дисквалификации, Фольо оштрафован на 70 тысяч долларов и обязан компенсировать коррупционные выплаты на сумму свыше 44 тысяч долларов.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендерных женщин в теннисе.

