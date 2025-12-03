«Конор — просто кусок дерьма»: менеджер UFC сравнил Макгрегора с Хабибом

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Ислама Махачева в жесткой форме высказался о личности ирландского спортсмена Конора Макгрегора, противопоставив его российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову. Его слова приводит MMA Junkie.

«Конор — это кусок дерьма. Возможно, он снова будет драться. Ничего не хочу сказать о нем как о бойце — он дважды стал чемпионом, но он ужасный человек. Я не хочу, чтобы мои дети были как он. Хочу ли, чтобы мои дети брали пример с Хабиба? Безусловно», — заявил менеджер.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Хабиб предложил Макгрегору пройти реабилитацию в Дагестане.